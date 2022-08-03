Сергей Семак: «Дело не в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» высказался о конкуренции в РПЛ.

— Когда-то «Зенит» не считался конкурентом «Спартаку». В последние лет десять за редким исключением в борьбе за трофеи все наоборот. Насколько вам не хватает именно красно-белых в роли главного антагониста? Имею в виду не соцсети, а сам футбол.

— Дело не только в «Спартаке», — говорит Семак. — А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали? Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жестче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее.

После трех туров «Зенит» и «Спартак» набрали по семь очков и занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Питерцы опережают москвичей по дополнительным показателям.