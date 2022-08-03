Сутормин: «Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что его команда должна была решить исход матча 3-го тура чемпионата России против «Локомотива» (5:0) еще в первом тайме.

— Конечно, в матче с «Локомотивом» были определенные сложности, — цитируют «Известия» Сутормина. — Надо было решать все в первом тайме, но мы не реализовали ряд моментов, хотя неплохие шансы, чтобы забить, были и до перерыва. Хорошо, что во втором тайме использовали свои моменты сполна.

— «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате возглавил турнирную таблицу. Удивлены, что это случилось только в третьем туре?

— Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трех туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.