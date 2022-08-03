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Сутормин: «Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата»

Сутормин назвал задачу «Зенита» до конца чемпионата России
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что его команда должна была решить исход матча 3-го тура чемпионата России против «Локомотива» (5:0) еще в первом тайме.

— Конечно, в матче с «Локомотивом» были определенные сложности, — цитируют «Известия» Сутормина. — Надо было решать все в первом тайме, но мы не реализовали ряд моментов, хотя неплохие шансы, чтобы забить, были и до перерыва. Хорошо, что во втором тайме использовали свои моменты сполна.

— «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате возглавил турнирную таблицу. Удивлены, что это случилось только в третьем туре?

— Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трех туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.

Источник: https://iz.ru/1372939/aleksei-fomin/khoteli-reabilitirovatsia-posle-osechki-s-khimkami-u-nas-poluchilos
Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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П
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