Ваноли оценил игру Николсона в паре с Соболевым в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это был деликатный матч. В первом тайме мы создавали много моментов. В предыдущих матчах нам не хватало ключевого паса. Тут было тоже самое, но во втором тайме нам удалось переломить игру и забить», — сказал Ваноли.

Также тренер ответил на вопрос о том, доволен ли результатом встречи, учитывая выход двух нападающий в стартовом составе.

«Как тренер могу сказать, что мне нравиться играть с двумя нападающими. Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант. Они дополняют друг друга», — заявил он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.