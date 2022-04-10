Божович ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:3) рассказал о травме защитника команды Уроша Радаковича.

«Пока неизвестно, какая травма у Радаковича. Будем ждать медицинского обследования», — сказал Божович.

Также тренер ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера тульской команды.

«Мы чувствуем давление, если не показывает результат. Но с этим надо бороться. Что касается отставки, то у нас есть руководители клуба, которые хорошо понимают в футболе. Они принимают самые лучшее решение для команды», — заявил он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.