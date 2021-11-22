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Главный тренер «Локомотива» рассказал о главной ошибке в отношениях с Рангником

14:35
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о своих отношениях с Ральфом Рангником.

— Вы помогали Рангнику в «Шальке». Считаете ли себя учеником Ральфа?

— Да. Мы знакомы много лет, одинаково смотрим на футбол. Рангник меня пригласил в «Хоффенхайм» в свое время, мы на связи с тех пор. Однажды я совершил большую ошибку. Ральф пригласил меня в «Лейпциг» главным тренером, когда команда играла во второй бундеслиге и должна была подняться выше. А я в тот момент как раз продлил соглашение с «Хоффенхаймом» и отказался. Сейчас понимаю, что стоило соглашаться. Потому что большое дело, когда ты с руководителем на одной волне, у вас одинаковые взгляды на футбол, на стиль игры команды.

Я извлек урок из той ошибки, и больше уже не мог ее повторить, когда от Ральфа последовало приглашение в «Локомотив». Очень ценю нашу совместную работу.

Гисдоль работал главным тренером «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке 04». Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он возглавлял с ноября 2019-го по лето 2021 года.

Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь

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Константин Алексеев все материалы автора

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