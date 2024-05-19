Джикия: «Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что остался бы в команде, если бы получил предложение о продлении контракта.
Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.
— Когда Абаскаль покинул «Спартак» у вас было ощущение: вероятность того, что останетесь, повышается?
— Думаю, да.
— Удивлены, что этого не произошло?
— Давайте хотя бы сегодня остановимся на следующем: все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное не имеет значения. Решение принято.
— Вас не удивило, что клуб не сделал никакого предложения о продлении контракта?
— Могу сказать только за себя. Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке». Это не было финансовой историей. Но, к сожалению, такого не произошло.
— Есть ли клуб, в котором вы себя, как капитан «Спартака», точно не видите в будущем?
— Не буду называть никакие команды. В жизни все может быть, и только время покажет, настоящий я спартаковец или нет.
— Вадим Шпинев сказал про московскую команду. Он прав?
— Я готовился к игре. Не разговаривали с Вадимом. Но вечером обязательно созвонимся. Если есть что-то новое, он мне расскажет.
— Планируется ли прощальное мероприятие среди игроков? Поедете ли вы на матч в Оренбург?
— Не могу сказать. Завтра восстановительная тренировка, собрание, на котором мы все обсудим. Думаю, что с командой буду в Оренбурге, — сказал Джикия.
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4