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Сегодня, 19:05

Джикия: «Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что остался бы в команде, если бы получил предложение о продлении контракта.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

— Когда Абаскаль покинул «Спартак» у вас было ощущение: вероятность того, что останетесь, повышается?

— Думаю, да.

— Удивлены, что этого не произошло?

— Давайте хотя бы сегодня остановимся на следующем: все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное не имеет значения. Решение принято.

— Вас не удивило, что клуб не сделал никакого предложения о продлении контракта?

— Могу сказать только за себя. Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке». Это не было финансовой историей. Но, к сожалению, такого не произошло.

— Есть ли клуб, в котором вы себя, как капитан «Спартака», точно не видите в будущем?

— Не буду называть никакие команды. В жизни все может быть, и только время покажет, настоящий я спартаковец или нет.

— Вадим Шпинев сказал про московскую команду. Он прав?

— Я готовился к игре. Не разговаривали с Вадимом. Но вечером обязательно созвонимся. Если есть что-то новое, он мне расскажет.

— Планируется ли прощальное мероприятие среди игроков? Поедете ли вы на матч в Оренбург?

— Не могу сказать. Завтра восстановительная тренировка, собрание, на котором мы все обсудим. Думаю, что с командой буду в Оренбурге, — сказал Джикия.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Динамо – Кр. Советов
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