Джикия — о своих кондициях: «Сто процентов стал слабее, важно объективно оценивать себя»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы после победы над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.
— Будет ли у вас желание доказать «Спартаку», если встретитесь с ним уже в другом клубе?
— Мне надо самому себе доказывать, в первую очередь. А там уже, где бы я не оказался, постараюсь действовать в интересах команды. Но если буду выступать в чемпионате России и пересекаться со «Спартаком», конечно, постараюсь выходить на поле побеждать.
— Из экипировки что-то оставили себе? Все болельщикам раздали практически.
— Это не мои вещи были.
— А чьи?
— Ребят, кто разминался. Дети кричали. Я им и раздал.
— Вы допускаете возвращение в «Спартак»?
— Время покажет. Не надо сейчас говорить громких слов. Обойдемся без них. Разойдемся на хорошей ноте, со словами благодарности. А в жизни все бывает.
— С какими эмоциями покидаете «Спартак»?
— Еще есть 12 дней до 31 мая, поэтому я самый счастливый человек.
— Как смотрите на конкуренцию со Срджаном Бабичем? Очевидно, что его покупали, поскольку думали: он сильнее вас.
— У нас с Срджаном отличные отношения. Ни в коем случае наше общение не обострилось. Он отличный парень и футболист.
— Как вы сами оцениваете свои кондиции?
— Сто процентов стал слабее. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно, же я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, будет время. Есть время заняться собой и начать новую главу в жизни, — сказал Джикия.
Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4