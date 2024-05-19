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Джикия — о своих кондициях: «Сто процентов стал слабее, важно объективно оценивать себя»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы после победы над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

— Будет ли у вас желание доказать «Спартаку», если встретитесь с ним уже в другом клубе?

— Мне надо самому себе доказывать, в первую очередь. А там уже, где бы я не оказался, постараюсь действовать в интересах команды. Но если буду выступать в чемпионате России и пересекаться со «Спартаком», конечно, постараюсь выходить на поле побеждать.

— Из экипировки что-то оставили себе? Все болельщикам раздали практически.

— Это не мои вещи были.

— А чьи?

— Ребят, кто разминался. Дети кричали. Я им и раздал.

— Вы допускаете возвращение в «Спартак»?

— Время покажет. Не надо сейчас говорить громких слов. Обойдемся без них. Разойдемся на хорошей ноте, со словами благодарности. А в жизни все бывает.

— С какими эмоциями покидаете «Спартак»?

— Еще есть 12 дней до 31 мая, поэтому я самый счастливый человек.

— Как смотрите на конкуренцию со Срджаном Бабичем? Очевидно, что его покупали, поскольку думали: он сильнее вас.

— У нас с Срджаном отличные отношения. Ни в коем случае наше общение не обострилось. Он отличный парень и футболист.

— Как вы сами оцениваете свои кондиции?

— Сто процентов стал слабее. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно, же я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, будет время. Есть время заняться собой и начать новую главу в жизни, — сказал Джикия.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
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РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура

Бонгонда: «Последние пару месяцев «Спартак» показывает хороший футбол»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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