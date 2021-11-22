Клубы поддержали идею переноса 22-го тура чемпионата России в интересах сборной
14:28
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что собрание клубов Тинькофф РПЛ проголосовало за перенос игр 22-го тура чемпионата России в интересах сборной России.
«Чтобы пойти навстречу сборной перед стыковыми матчами, приняли решение о переносе тура. Это не в интересах клуба? В первый раз такая ситуация», — сказал Бабаев.
26 ноября в Цюрихе пройдет жеребьевка стыкового раунда за право попадания на ЧМ-2022. 12 команд разобьют на 6 полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трех финальных матчах разыграют три путевки на чемпионат мира.
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных, финалы — 29 марта.
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