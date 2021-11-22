Клубы поддержали идею переноса 22-го тура чемпионата России в интересах сборной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что собрание клубов Тинькофф РПЛ проголосовало за перенос игр 22-го тура чемпионата России в интересах сборной России.

«Чтобы пойти навстречу сборной перед стыковыми матчами, приняли решение о переносе тура. Это не в интересах клуба? В первый раз такая ситуация», — сказал Бабаев.

26 ноября в Цюрихе пройдет жеребьевка стыкового раунда за право попадания на ЧМ-2022. 12 команд разобьют на 6 полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трех финальных матчах разыграют три путевки на чемпионат мира.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных, финалы — 29 марта.