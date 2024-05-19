Ещенко допустил, что Джикия продолжит карьеру в Европе

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» уход защитника Георгия Джикии из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Джикия был капитаном и сыграл немалое количество игр за команду, поэтому я считаю, что стоило найти компромисс в этом вопросе и продолжить сотрудничество между Георгием и «Спартаком», — сказал Ещенко «СЭ».

Также Ещенко поделился мнением о том, где Джикия может продолжить карьеру.

«В «Зенит» он наверняка не перейдет. Все-таки он столько за «Спартак» отыграл. В ЦСКА я его тоже не вижу, так как туда возрастных не берут, хоть Георгию только 30 лет, не такой уж и большой возраст. Может быть, «Локомотив» или «Динамо», хотя вторые и без него могут стать чемпионами. Возможно, он вообще поедет в Европу: Турция, Греция. Почему бы и нет?» — добавил Ещенко «СЭ».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с клубом истекает 31 мая и продлен не будет.

Денис Сафронов