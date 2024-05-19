Бонгонда: «Последние пару месяцев «Спартак» показывает хороший футбол»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о дебютном для себя сезоне в РПЛ.

«Я думаю, что РПЛ — это хороший турнир. Это нелегкий сезон для нас, но мы попробуем исправить это в следующем розыгрыше. Не знаю, что стало самым трудным моментом. Думаю, когда мы начали проигрывать, ситуация становилась все сложнее. Но, на мой взгляд, в последние пару месяцев мы показываем хороший футбол, забиваем много голов и выигрываем. Очевидно, что главное во всем этом — результат», — сказал Бонгонда Legalbet Андрею.

«Спартак» приобрел Бонгонда у «Кадиса» за 7 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний вингер забил восемь мячей и отдал две голевые передачи в 34 матчах за красно-белых. Контракт Бонгонда с клубом рассчитан до лета 2027 года.