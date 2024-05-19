Скопинцев — о «проклятии» «Динамо»: «Что-то похожее есть и у «Бенфики»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о проклятии бело-голубых. По мнению некоторых болельщиков, из-за него московская команда не может стать чемпионом России почти 50 лет. В последний раз «Динамо» выигрывало первенство страны в 1976 году.

«Слышал об этом, конечно. Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью. Рецепт один — вера в себя и труд», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

Перед заключительным туром РПЛ команда Марцела Лички возглавляет таблицу с 56 очками. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» 25 мая.