Ещенко: «Угальде надо дать время на адаптацию»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» одиннадцатиматчевую безголевую серию в РПЛ нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Не думаю, что подписание контракта с Угальде уже можно называть провальным трансфером. Надо дать время на адаптацию и потом смотреть на результат. А мы хотим, чтобы человек приходил в команду и сразу же забивал, отдавал голевые передачи и становился лучшим игроком, но так не бывает. Ему нужно понять команду: как она играет, какой в ней коллектив и какие в ней требования. Здесь много факторов, и не стоит пока сильно судить игрока», — сказал Ещенко «СЭ».

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В РПЛ 21-летний форвард провел 115 матчей, не забив ни одного мяча.

Денис Сафронов