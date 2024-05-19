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Сегодня, 18:33

Ещенко: «Угальде надо дать время на адаптацию»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» одиннадцатиматчевую безголевую серию в РПЛ нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Не думаю, что подписание контракта с Угальде уже можно называть провальным трансфером. Надо дать время на адаптацию и потом смотреть на результат. А мы хотим, чтобы человек приходил в команду и сразу же забивал, отдавал голевые передачи и становился лучшим игроком, но так не бывает. Ему нужно понять команду: как она играет, какой в ней коллектив и какие в ней требования. Здесь много факторов, и не стоит пока сильно судить игрока», — сказал Ещенко «СЭ».

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В РПЛ 21-летний форвард провел 115 матчей, не забив ни одного мяча.

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
7
7
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«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ

Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Константин Тюкавин

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