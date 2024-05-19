«Ахмат» — «Зенит»: гости забили на 4-й минуте

«Зенит» открыл счет в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

На 4-й минуте встречи отличился нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьера с передачи Вендела. Счет стал 1:0 в пользу гостей.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».