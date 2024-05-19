Агент Конате: «Думаю, матч с «Зенитом» будет для Мохамеда последним на домашнем стадионе «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента.

«У Конате заканчивается контракт, и думаю, что сегодняшний матч с «Зенитом» будет для него заключительной игрой на стадионе «Ахмата». У Клоппа последняя игра в Ливерпуле, у Джикии на стадионе «Спартака» в Москве, а у Мохамеда — в Грозном. Сегодня день прощальных матчей», — цитирует Селюка Sport24.

26-летний форвард выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне Конате провел за грозненцев 33 матча, забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу.