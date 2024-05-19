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Сегодня, 19:10

Агент Конате: «Думаю, матч с «Зенитом» будет для Мохамеда последним на домашнем стадионе «Ахмата»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента.

«У Конате заканчивается контракт, и думаю, что сегодняшний матч с «Зенитом» будет для него заключительной игрой на стадионе «Ахмата». У Клоппа последняя игра в Ливерпуле, у Джикии на стадионе «Спартака» в Москве, а у Мохамеда — в Грозном. Сегодня день прощальных матчей», — цитирует Селюка Sport24.

26-летний форвард выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне Конате провел за грозненцев 33 матча, забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу.

Источник: Sport24
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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В «Динамо» ответили на вопрос об интересе клуба к Джикии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
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19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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