Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось

Уступив в матче 29-го тура «Ростову» (1:2), «Балтика» существенно ухудшила шансы на сохранение прописки в элите.

Для спасения команде Сергея Игнашевича, набравшей 26 очков, необходимо обыгрывать дома «Локомотив». Такая же задача стояла перед калининградцами в 1998 году и выполнить ее не удалось (0:2).

Но даже успех в противостоянии с «Локо» не гарантирует балтийцам уход с 15-й строчки. Калининградцам нужны поражения «Факела», который примет «Ахмат», и «Пари НН», которому предстоят встречи с ЦСКА дома и «Крыльями» в Самаре.

При равенстве очков у трех команд «Балтика» займет 13-е место за счет преимущества по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0) и «Пари НН» (0:0, 2:0). Вторым участником стыков станут воронежцы, набравшие четыре очка во встречах с нижегородцами (2:0, 1:1).

При равенстве очков у двух команд балтийцы будут выше обоих соперников.

Результат матча в Ростове-на-Дону безусловно порадовал «Урал» и «Оренбург», которые благодаря сегодняшней ничьей оторвались от зоны прямого вылета на четыре очка и гарантировали себе в худшем случае стыковые матчи с представителями первой лиги.