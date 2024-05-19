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Сегодня, 18:40

Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось

Отдел футбола «СЭ»
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Фото ФК «Балтика»

Уступив в матче 29-го тура «Ростову» (1:2), «Балтика» существенно ухудшила шансы на сохранение прописки в элите.

Для спасения команде Сергея Игнашевича, набравшей 26 очков, необходимо обыгрывать дома «Локомотив». Такая же задача стояла перед калининградцами в 1998 году и выполнить ее не удалось (0:2).

Но даже успех в противостоянии с «Локо» не гарантирует балтийцам уход с 15-й строчки. Калининградцам нужны поражения «Факела», который примет «Ахмат», и «Пари НН», которому предстоят встречи с ЦСКА дома и «Крыльями» в Самаре.

При равенстве очков у трех команд «Балтика» займет 13-е место за счет преимущества по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0) и «Пари НН» (0:0, 2:0). Вторым участником стыков станут воронежцы, набравшие четыре очка во встречах с нижегородцами (2:0, 1:1).

При равенстве очков у двух команд балтийцы будут выше обоих соперников.

Результат матча в Ростове-на-Дону безусловно порадовал «Урал» и «Оренбург», которые благодаря сегодняшней ничьей оторвались от зоны прямого вылета на четыре очка и гарантировали себе в худшем случае стыковые матчи с представителями первой лиги.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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