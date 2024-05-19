«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ в воскресенье, 19 мая. Матч состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда из Грозного набрала 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Сине-бело-голубые с 51 баллом идут на второй строчке премьер-лиги.

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