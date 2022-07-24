Гильерме поддержал голкипера «Локомотива» Худякова после результативной ошибки в матче с «Ростовом»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поддержал вратаря команды Даниила Худякова, который допустил результативную ошибку в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Ошибка Худякова? Ничего страшного, все ошибаются», — заявил Гильерме.

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».