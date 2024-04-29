Гендиректор «Пари НН» назвал домыслом новость о возможном назначении Евсеева, Василенко и Стукалова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера клуба. 28 апреля журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что тренеры Олег Василенко, Вадим Евсеев и Алексей Стукалов — кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».

«Хазов является тренером клуба, никуда не собирается. Все остальные — домыслы СМИ. Клуб не давал от себя никакую подобную информацию», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.