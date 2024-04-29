В «Пари НН» высказались о назначении нового главного тренера команды

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о назначении нового главного тренера команды. Ранее Мелик-Гусейнов сообщил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.

— Насколько вероятно, что в ближайшее время у клуба появится новый тренер?

— Обсуждение на уровне совета директоров. Возможно, примется какое-то управленческое стратегическое решение. Поэтому говорить, насколько тот или иной вариант реалистичен, пока преждевременно, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.