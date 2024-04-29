Аршавин назвал главную причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о матче с «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих», — цитирует экс-форварда сине-бело-голубых matchtv.ru.

Аршавин добавил, что никто из игроков «Зенита» не берет инициативу на себя, а выбирают самые простые пути.

После 26 туров РПЛ «Зенит» (50) сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре. «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков.

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