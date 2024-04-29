Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос «СЭ» о матчах РПЛ зимой.

— Сейчас погода меняется, тем более после чемпионата мира в России инфраструктура, стадионы хорошие. Поле (на «ВТБ Арене». — Прим. «СЭ») замечательное. Его постоянно используют, сборная здесь играет. Я думаю, футболистам грех жаловаться. А так можно термобелье надеть или бегать быстрее, чтобы не замерзнуть зимой, — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее пресс служба РПЛ сообщила, что первая часть сезона-2024/25 чемпионата России начнется 20 июля и продлится до 8 декабря.