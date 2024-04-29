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Сегодня, 10:05

Ковальчук — о матчах РПЛ зимой: «Футболистам грех жаловаться, можно надеть термобелье или бегать быстрее»

Ковальчук ответил на вопрос о матчах РПЛ зимой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос «СЭ» о матчах РПЛ зимой.

— Сейчас погода меняется, тем более после чемпионата мира в России инфраструктура, стадионы хорошие. Поле (на «ВТБ Арене». — Прим. «СЭ») замечательное. Его постоянно используют, сборная здесь играет. Я думаю, футболистам грех жаловаться. А так можно термобелье надеть или бегать быстрее, чтобы не замерзнуть зимой, — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее пресс служба РПЛ сообщила, что первая часть сезона-2024/25 чемпионата России начнется 20 июля и продлится до 8 декабря.

Илья Ковальчук
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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