Ковальчук рассказал, что посетил матч «Динамо» и «Зенита» из-за сына

Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук рассказал «СЭ», почему посетил матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:0).

— Сын играет в «Динамо», поэтому решили прийти и посмотреть интересный матч, центральный матч тура (между «Динамо» и «Зенитом».— Прим. «СЭ»). Всегда приятно приехать поболеть за знакомых, — сказал Ковальчук «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.