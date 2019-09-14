Георгий Джикия: «Когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», тренер ни при чем»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после домашнего матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) пообещал поддержать Олега Кононова. По словам защитника, не стоит винить в неудаче главного тренера красно-белых.

— После поражения болельщики требуют увольнения Кононова. Как команде защитить тренера? И стоит ли это делать?

— Согласитесь, когда «Спартак» дома проигрывает «Уралу», то это достаточно странно. По сути, тренер здесь ни при чем. На поле играют футболисты. Может, кто-то и говорит о его отставке, но мы со своей стороны полностью доверяем тренеру. В какой футбол он хочет играть, мы старались на тренировках выполнять это. Что-то получается, что-то — нет. Уверенность в том, что хочет главный тренер, у нас есть.

Сегодня Геогиевич — тренер «Спартака». Я — игрок «Спартака». Понимаю, что все это временно и когда-то закончится. Пока мы вместе, мы будем смотреть друга на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то будем решать и все высказывать.

— Какой был тон разговора в раздевалке? Тренер высказывал команде?

— То, что происходит в раздевалке, я никогда не обсуждаю. Разговор был, мы задержались в раздевалке. Это был разговор, который касался поражения на домашнем стадионе.

— Вы высказывались?

— Нет, я только слушал.

— Не боитесь, что завтра болельщики будут жестко прессовать тренера на открытой тренировке?

— Я его поддержу. (Александр Рогулев)

Ранее Джикия объяснил, почему «Спартак» долго не выходил из раздевалки после матча с «Уралом». Также защитник рассказал, что команда Кононова впервые использовала 4-3-3, а потому дальше будет лучше. Капитан высказался об игре Зелимхана Бакаева и группы атаки: «Спартак», при всем уважении, — не Тула» и обратил внимание, чот всем атакующим футболистами нужно задуматься, почему Самюэль Жиго — лучший бомбардир команды.