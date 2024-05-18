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Агент Медведева: «Если не подпишем контракт с «Ростовом», то есть планы B и C»

Алина Савинова
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Агент Андрей Талаев прокомментировал будущее голкипера Никиты Медведева в «Ростове». Ранее тренер вратарей дончан Виталий Кафанов сообщил, что клуб подпишет новое соглашение с футболистом.

«Есть ли дедлайн по контракту? Нет, ничего нет. Не думаем сейчас об этом, осталось два матча. Потом уже будем принимать какие-то решения. Если Никита не подпишет контракт с «Ростовом», есть ли план B? Есть план B и план C, все есть», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Медведев выступает за «Ростов» с 2022 года. В этом сезоне 29-летний голкипер провел во всех турнирах 16 матчей, пропустил 20 мячей и отыграл 3 матча «на ноль».

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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