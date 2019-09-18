Мирзов и Игнатов вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» провел очередную тренировку перед матчем 10-го тура премьер-лиги против «Уфы». Как сообщает официальный сайт красно-белых, к работе в общей группе приступили защитник Малколм Баду, а также хавбеки Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, которые пока занимаются с ограничениями.

Напомним, Мирзов получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» (1:2). У него был диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет в пятницу, 20 сентября, и начнется в 17.30 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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