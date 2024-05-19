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Сегодня, 04:09

Представитель Самородова: «Дмитрий был реально интересен «Локомотиву» еще полгода назад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что «Локомотив» интересовался полузащитником «Актобе» Максимом Самородовым еще в зимнее трансферное окно.

«Про Самородова у меня многие спрашивают, к нему есть интерес от российских и зарубежных клубов. Что касается «Локомотива», им он был реально интересен еще полгода назад, тогда были контакты с клубом по Максиму. Но в итоге он остался в «Актобе», — цитирует «РБ Спорт» Кигинько.

В этом сезоне 21-летний казах сыграл в 14 матчах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-samorodova-kontakty-s-lokomotivom-by-li-eshhe-polgoda-nazad/
Футбол
ФК Актобе
ФК Локомотив (Москва)
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