Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:34

Венгерский журналист: «Станковичу далеко до уровня Черчесова»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Венгерский журналист Ласло Боршош прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии, иногда создавалось впечатление, что матчи выигрывались качеством игроков, а не тактикой серба. Хотя Деян и выглядел мотивированным рядом со скамейкой запасных, а игроки были страстными, мы редко видели хороший футбол от «Ференцвароша».

 
Деян Станкович. «Приглашение Станковича — риск: Деян еще не делал из середняка чемпиона». Взгляд из Италии на выбор «Спартака»

Конечно, «Спартак» для серба — это большой шаг, но джентльмен не покидает свой клуб по ходу сезона. По-человечески в глазах многих это провал, и фанаты даже не сожалеют о его уходе. Станкович добился примерно такого же успеха, что и Станислав Черчесов. С сербским тренером команда была немного более сбалансированной, но в плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России или украинца Сергея Реброва», — цитирует Боршоша Sport24.

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Источник: Sport24
Деян Станкович
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
9
3
Читайте также
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Ковалев проиграл Сафару в первом бою после двухлетнего перерыва
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Корнеев считает, что «Спартак» пытается переложить ответственность за уход Джикии на Станковича
Алаев о Станковиче: «К нам пришел человек с мировым именем. Это прекрасно»
«Приглашение Станковича — риск: Деян еще не делал из середняка чемпиона». Взгляд из Италии на выбор «Спартака»
Кечинов: «Спартаку» однозначно нужна чистка состава. Все линии команды нуждаются в усилении»
Первак: «Станкович — хороший тренер. Дай бог, чтобы у «Спартака» все получилось»
Семин разочарован отсутствием россиян в штабе Станковича в «Спартаке»: «Это был бы плюс для нашего футбола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке РПЛ: «Паники нет. Работаем дальше»

ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости