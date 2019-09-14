Капитан «Спартака» Георгий Джикия после домашнего матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) оценил игру группы атаки. При этом он обратил внимание, что четыре гола его партнера по центру обороны Самюэля Жиго должны наводить на определенные выводы.

— Не считаете, что в команде нет нападающего? Вроде бы Зелимхан Бакаев что-то старается создать впереди...

— У нас есть нападающие. Эсекиэль Понсе не мог играть с первых минут, потому что недавно только вернулся из своей сборной. Что касается Бакаева, то он не нападающий. Крутит и вертит на правом фланге, но это другое, нужно что-то делать впереди. «Спартак», при всем уважении, — не Тула. Это касается всех атакующих футболистов, нужно задуматься. Потому что лучший бомбардир у нас защитник Самуэль Жиго.

Впереди у нас не получается, да и сзади. Будем разбираться. Завтра нас ждет серьезный разговор. Будет встреча с болельщиками на открытой тренировке. Будет много вопросов, на которые нам надо отвечать. Что касается команды, то сегодня проиграл «Спартак». И когда «Спартак» побеждает, то побеждаем мы вместе.

— «Урал», как и «Тосно», с которым ранее работал Дмитрий Парфенов, удачно играет против «Спартака» в Москве. Есть ли здесь закономерность, у вас, может быть, комплекс команд Парфенова появился?

— Нет никакого комплекса. Это случайность, так получается. (Александр Рогулев)