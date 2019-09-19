Тимур Арсланбеков: «Публичный ВАР распалит болельщиков и приведет к конфликту на трибунах»

Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» отметил, что если ВАР сделают публичным, конфликтов болельщиков на трибунах станет значительно больше.

— Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что ВАР должен быть публичным.

— Не согласен! Одно дело, когда на повторе все очевидно. А если нет? Это только распалит болельщиков, приведет к конфликту на трибунах.

— Федун полагает, что спорные эпизоды можно демонстрировать не на табло, а по телевизору.

— Что это меняет? Сейчас на стадионах все сидят с телефонами и планшетами. Представляете, какой будет резонанс, если выяснится, что арбитр принял неверное решение? Так что лучше не рисковать. Ну а судейских ошибок с внедрением ВАР в любом случае станет меньше. (Александр Кружков)

Полностью интервью Арсланбекова здесь