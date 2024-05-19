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Гаджиев: «Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что защитник Георгий Джикия покинет «Спартак» летом.

«Ошибка это или нет — сложный вопрос. Зависит от того, по чьей инициативе он покидает клуб. Возможно, это его решение, мы же не знаем. Второе — это обычный процесс для любого клуба. Есть небольшой процент игроков, например, Акинфеев, которые остаются в своем клубе до конца, но кто-то уходит. В «Спартак» пришло новое руководство, не знаю, смотрят ли они на историю команды, может, их это не интересует. А может, рассматривают, но не считают, что этот игрок имеет для них какую-то ценность.

Единственное, что я могу сказать: Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака». По крайней мере в том сезоне, единственном за последние 20 лет, когда «Спартак» выиграл чемпионат, Джикия им помог», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

 
Георгий Джикия покинет &laquo;Спартак&raquo; по&nbsp;окончании сезона. Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами
Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-ob-ukhode-dzhikii-iz-spartaka-eto-obychnyi-process-dlya-lyubogo-kluba-364245/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
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 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
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14
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