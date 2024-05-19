Гаджиев: «Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что защитник Георгий Джикия покинет «Спартак» летом.

«Ошибка это или нет — сложный вопрос. Зависит от того, по чьей инициативе он покидает клуб. Возможно, это его решение, мы же не знаем. Второе — это обычный процесс для любого клуба. Есть небольшой процент игроков, например, Акинфеев, которые остаются в своем клубе до конца, но кто-то уходит. В «Спартак» пришло новое руководство, не знаю, смотрят ли они на историю команды, может, их это не интересует. А может, рассматривают, но не считают, что этот игрок имеет для них какую-то ценность.

Единственное, что я могу сказать: Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака». По крайней мере в том сезоне, единственном за последние 20 лет, когда «Спартак» выиграл чемпионат, Джикия им помог», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.