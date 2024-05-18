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Сегодня, 23:10

ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»

Алина Савинова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, на каком матче заключительного тура РПЛ не будут задействованы ВАР.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

«Мы можем обеспечить одновременную работу ВАР на пяти матчах с помощью ВАР-центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему ВАР в семи матчах решающего тура. Мы всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра «Рубин» — «Сочи» пройдет без системы ВАР», — приводит ТАСС слова Каманцева.

Однако он отметил, что не на всех играх будут работать офсайдные линии.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Динамо» с 56 очками за 29 матчей. Вторым идет «Краснодар», у которого 53 балла после 29 туров. «Зенит» располагается на третьей позиции (51 очко за 28 игр).

Главные материалы, новости, анонсы и обзоры матчей последнего, 30-го тура премьер-лиги сезона-2023/2024.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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