Георгий Джикия: «Спартак» впервые использовал 4-3-3, дальше будет лучше»

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

— Кононов возглавляет «Спартак» более 10 месяцев. За это время требования тренера к игре изменились? Сначала он говорил, что команда будет играть в футбол Бескова и Романцева, а сейчас?

— Все прекрасно знают, что недавно у нас появились новые футболисты. И схема 4-3-3, в которой мы сегодня вышли, была использована впервые. Я был в расположении сборной России, недавно вернулся и начал тренироваться с командой. Нужно время, нужно более внимательно относиться к разным компонентам и тактике. Мы будем играть в эту схему, как сказал Георгич. Мы поддерживаем это, и будем пытаться как можно быстрее впитать в себя все то, что тренер пытается до нас донести.

— Болельщики близко к сердцу воспринимают каждое поражение. Когда же все увидят тот «Спартак», который хотят видеть футболисты и тренер?

— Сроки называть не буду. Мы стараемся, хочется как можно быстрее все наладить, и чтобы «Спартак» побеждал.

— Все ждали, что Алекс Крал будет играть классического опорника. А он делил место «десятки» с Гусом Тилом, тогда как место в опорной зоне занял Роман Зобнин, о котором говорили, что он не чистый опорник.

— Матч только закончился. С моей стороны будет некорректно разбирать, кто где бегал и как это делал. Я еще сам не разобрался. Завтра на теоретическом занятии разберем ошибки, пропущенные голы. И там, наверное, все решим, нам скажут, кто где должен был располагаться и на какой позиции эффективнее будет

— Чувствуете ответственность и давление, которое оказывается на вас как на капитана?

— Я к этому готов. Никогда не снимаю с себя ответственности, всегда в поражении первым виноват я. Потому что я центральный защитник и капитан команды. Сегодня я капитан «Спартака» и буду нести ответственности за всех, и, прежде всего, за себя. (Александр Рогулев)

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