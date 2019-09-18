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«Ахмат» возмущен дисквалификацией Швеца. И привел фол на нем из игры с ЦСКА

18:14
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«Ахмат» не согласен с трехматчевой дисквалификацией полузащитника Антона Швеца. Он был удален с поля на 62-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) за грубый фол на хавбеке Матиасе Норманне.

Пресс-служба клуба привела ролик с фолом на игроке, который произошел в матче с ЦСКА.

— Антон Швец получил трехматчевую дисквалификацию решением КДК. А этот эпизод с нарушением правил на нашем игроке не потянул по решению судьи даже на желтую. Более того- не был зафиксирован фол, не было свистка. Мда... — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Клуб собирается оспаривать дисквалификацию игрока.

Швец дисквалифицирован на три матча

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