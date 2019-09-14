Капитан «Спартака» Георгий Джикия после домашнего матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) обратил внимание, что четыре гола его партнера по центру обороны Самюэля Жиго должны наводить на определенные выводы по игре группы атаки. При этом он рассказал, как строится защита при подключениях француза в нападение.

— У нас есть нападающие. Но нужно что-то делать впереди. Это касается всех атакующих футболистов, нужно задуматься. Потому что лучший бомбардир у нас защитник Самуэль Жиго, — отметил защитник (полностью цитата — здесь).

— Жиго сказал, что обсуждал с вами свой переход в атаку. Как это решение родилось? Чья была инициатива?

— Он любит подключаться в атаку. Тем более мы проигрывали. Понятно, что терять было нечего. Самуэль хорошо идет в борьбу, решили играть длинные передачи, чтобы он поборолся впереди.

— Это было ваше совместное решение?

— Такое случается не в первый раз. Это футбольные моменты, тут нет ничего такого странного и необычного.

— Если центральный защитник играет нападающего, то это является большой проблемой для команды. Значит, некому забивать.

— Проблема в том, что мы проигрывали 1:2. Если бы счет нас устраивал, то Жиго никуда не пошел бы и спокойно играл бы на своей позиции. (Александр Рогулев)