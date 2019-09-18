Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча чемпионата России между «Ростовом» и «Ахматом» (2:1). Главный тренер ростовчан Валерий Карпин и его коллега из «Ахмата» были оштрафованы.

— Валерий Карпин покидал техническую зону, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей, Рахимов также покидал техническую зону — (оштрафован) на 20 тысяч рублей лично, — цитирует РИА Новости Григорьянца.

Также он рассказал о штрафах ЦСКА по итогам матча с «Тамбовом».

— По матчу ЦСКА — «Тамбов». У болельщиков ЦСКА следующие нарушения: за использование пиротехники (штраф) — 30 тысяч рублей, за скандирование — 40 тысяч рублей, плюс болельщик ЦСКА стоял на защитном ограждение — 25 тысяч рублей, — заявил Григорьянц.