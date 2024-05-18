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18 мая, 23:53

Кавазашвили: «Акинфеев уже немного уступает место более молодым вратарям»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари. А Акинфееву, видимо, уже не позволяет его состояние выходить даже на замену на текущий момент сезона. Полагаю, что с возрастом и своим элитным положением Игорь уже немного уступает место более молодым голкиперам. Думаю, Акинфеев однозначно останется в ЦСКА на следующий сезон. Вопрос только в том, в каком статусе», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, восемь раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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