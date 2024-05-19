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Сегодня, 04:45

Хомуха: «ЦСКА не оправдал ожиданий руководства и болельщиков клуба, это точно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что красно-синие могут бороться за место в тройке сильнейших в чемпионате России.

«Говорить о том, что ЦСКА провалил сезон не стоит. Но то, что не оправдал ожиданий руководства и болельщиков клуба, это точно. С таким составом ЦСКА может бороться за топ-3 в чемпионате России», — цитирует Vprognoze.ru Хомуху.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11738159-homuha-cska-v-etom-sezone-ne-opravdal-ozhidanij.html
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 15
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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