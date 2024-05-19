Хомуха: «ЦСКА не оправдал ожиданий руководства и болельщиков клуба, это точно»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что красно-синие могут бороться за место в тройке сильнейших в чемпионате России.

«Говорить о том, что ЦСКА провалил сезон не стоит. Но то, что не оправдал ожиданий руководства и болельщиков клуба, это точно. С таким составом ЦСКА может бороться за топ-3 в чемпионате России», — цитирует Vprognoze.ru Хомуху.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.