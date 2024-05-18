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Сегодня, 22:07

Мостовой: «Только я говорил, что интрига будет до последнего тура»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим. Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх, выиграл 1-2 матча то можно было бы назвать их», — сказал Мостовой «СЭ».

&laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2) 18&nbsp;мая. Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от бело-голубых на 3 очка. Тройку лучших замыкает «Зенит» (51). При этом у петербуржцев есть одна игра в запасе.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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