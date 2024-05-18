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18 мая, 23:55

Агент Васютина: «Как и любой российский игрок, он был бы рад остаться в «Зените»

Владислав Корегин
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Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.

«Он, как и любой российский игрок, рад был бы продолжению карьеры в Петербурге. Но, опять-таки, тут уже будет ясно, когда клуб будет делать предложение, или не будет делать предложение, кому, и какие роли.

Приоритет Васютина остаться в «Зените» или игровая практика? Ему важно, чтобы две эти составляющие пересекались. Но в первую очередь, конечно, игровая практика», — цитирует Дубровина Vprognoze.ru.

29-летний Васютин является воспитанником академии «Зенита». Всего за сине-бело-голубых голкипер провел 12 матчей, пропустил 13 голов и 4 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Васютин
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