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Сегодня, 22:05

Попов: «В матче со «Спартаком» Рахимов будет доказывать, что он идеальный тренер для «Рубина»

Владислав Корегин
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Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между казанским клубом и «Спартаком».

Игра состоится 19 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 14.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

«Сейчас и Слишкович, и Рахимов должны показать себя и доказать, что они хорошие тренеры. Думаю, будет битва не ради места, а ради того, чтобы показать себя. Но Рахимову невозможно показать себя нужно показывать сначала сезона. А не так, что сегодня захотел и сыграл как «Барселона», а завтра не играем, будем как «Хетафе».

Так не получится: если ты «Хетафе» весь сезон, то будешь им и в конце сезона. Тяжелая игра будет, хотя Рахимов и будет доказывать, что он идеальный специалист для «Рубина». Надо было в сезоне это доказывать, а не когда нужно подписывать контракт», цитирует Попова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 7-м (41).

Источник: Metaratings.ru
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Локомотив – Факел
 2 : 0
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Сочи – Краснодар
 2 : 3
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Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
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Ростов – Балтика
 - : -
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Максим Глушенков

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 15
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