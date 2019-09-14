Джикия объяснил, почему «Спартак» долго не выходил из раздевалки после матча с «Уралом»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Урала» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2) констатировал, что его команде не удалась игра. Он пообещал сделать выводы к завтрашнему дню.
— Почему так долго не выходили из раздевалки?
— Был обычный разговор после игры. Он чуть задержался.
— «Спартак» давил в первом тайме, но что произошло с командой после перерыва?
— Гол, который нам забили в самом начале тайма, это полностью моя ошибка — мяч отскочил от меня. Гол надломил нас, он был неожиданным. Игра получилась ужасной. Но после матча все на эмоциях, говорить что-то будет неправильно. Понятно, что все хотят услышать о причинах поражения. Мы не отрицаем, что играли очень плохо, так играть нельзя. Если не ошибаюсь, это третье домашнее поражение подряд. Завтра вместе сядем, проанализируем.
— Олег Кононов сказал, что просил вас играть во втором тайме агрессивно и отметил, что этого сделать футболистам не удалось. Почему не послушали тренера?
— Нас надломил гол. Из-за этого игра поменялась.
— В составе «Спартака» собраны опытные футболисты, игроки различных сборных. Неужели один гол может так сломать игру команды?
— Как видите, может. (Александр Рогулев)