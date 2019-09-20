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Норманн — лучший игрок «Ростова» в матче с «Ахматом»

10:01
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признан болельщиками ростовчан лучшим игроком команды в матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1), cообщается в официальном Twitter «Ростова».

Во встрече с грозненцами Норманн забил победный мяч, оставшись на поле после фола соперника. Отмечается, что в топ-5 по итогам голосования болельщиков вошли полузащитники Хорен Байрамян, Роман Еременко, вратарь Егор Бабурин и защитник Дмитрий Чистяков.

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