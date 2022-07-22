Медведев остался доволен игрой «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги победного матча с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Сегодня я доволен и результатом, и игрой «Зенита»! Если команда будет играть в такой футбол постоянно, то ни у одной команды не будет шансов для борьбы за чемпионство? Узнаете в конце чемпионата», — сказал Медведев «СЭ».

Счет в матче был открыт на 5-й минуте встречи Андреем Мостовым, спустя 7 минут Далер Кузяев удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.