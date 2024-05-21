«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в последнем, 30-м туре РПЛ в субботу, 25 мая. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке последнего тура РПЛ. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Перекличку 30-го тура премьер-лиги в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Оренбурга набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата. Красно-белые с 49 баллами идут на пятой строчке премьер-лиги.

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