Челоянц пожелал удачи Станковичу на посту главного тренера «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Помню Станковича как игрока. Был отличным футболистом. Как тренеру ему желаю удачи! Время покажет», — сказал Челоянц «СЭ».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».