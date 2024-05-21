Хавбек Щетинин: «Оценить сезон «Ростова»? 7 из 10»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил результаты команды в этом сезоне.

«Оценка команде за весь сезон по десятибалльной шкале? Я думаю, «семь». Почему? Ну, мы проиграли ключевые матчи — «Балтике» в Кубке России, «Спартаку», «Локомотиву». Я считаю, это ключевые матчи.

Согласен ли, что проиграли «Спартаку» не по делу? Не то чтобы не по делу, сами себе привезли, мало моментов создавали. Скажем так, мы не наиграли на 1:5», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за «Ростов» 24 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Ростов» с 43 очками занимает 7-е место в таблице РПЛ.