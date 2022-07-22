Семак — о продлении Клаудиньо и Малкома: «Ребята изъязвили желание остаться. Это хорошие новости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ отреагировал на продление контрактов с полузащитником Клаудиньо и нападающим Малкомом.

— Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Клуб закрыл вопрос с потенциальным отъездом легионеров? Все точно остаются?

— С подписанием новых договоров вероятность существенно повысилась. И с моральной точки зрения: если человек подписывает контракт, значит вряд ли есть планы куда-то уехать. Теоретически это возможно, но на практике мы провели хорошую работу. Ребята изъязвили желание остаться. Это хорошие новости.

22 июля сине-бело-голубые объявили о подписании новых соглашений с 25-летними бразильскими футболистами до лета 2027 года.