Экс-вратарь «Зенита» Березовский: «Если футболист в России хочет развития, должен думать о Европе»

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский считает, что российские футболисты должны стремиться попасть в европейские чемпионаты.

«У России отличная инфраструктура: столько баз, столько стадионов после ЧМ. Плюс развитые академии. Но, да, если футболист в России хочет развития, должен думать о Европе», — цитирует Березовского Sport24.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, почему российские футболисты не переходят в европейские клубы.