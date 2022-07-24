Гендиректор «Динамо» — о трансфере Шиманьки: «С «Фейенордом» мы закрыли сделку за неделю»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал подробности перехода полузащитника Себастьяна Шиманьски в «Фейеноорд».
«С «Фейенордом» мы закрыли сделку за неделю. Аренда с правом выкупа. У него еще долгий контракт.
Просили ли мы не приостанавливать контракт? Это была трехсторонняя сделка», — заявил Пивоваров «СЭ».
23-летний поляк перешел из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.
Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 голевых передач.
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|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
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|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
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|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
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|1
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|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
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|5-4
|3
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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