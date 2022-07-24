Гендиректор «Динамо» — о трансфере Шиманьки: «С «Фейенордом» мы закрыли сделку за неделю»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал подробности перехода полузащитника Себастьяна Шиманьски в «Фейеноорд».

«С «Фейенордом» мы закрыли сделку за неделю. Аренда с правом выкупа. У него еще долгий контракт.

Просили ли мы не приостанавливать контракт? Это была трехсторонняя сделка», — заявил Пивоваров «СЭ».

23-летний поляк перешел из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 голевых передач.