Кобелев считает, что результат матча «Динамо» — «Торпедо» закономерен

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу бело-голубых в матче второго тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

«По началу «Торпедо» выглядело неплохо, но по мере того, как они стали уставать, сказался класс игроков «Динамо». Могли бы забить и меньше, и больше. Но на сегодняшний день класс игроков «Динамо» выше, чем у игроков «Торпедо», поэтому результат закономерен. Что касается «Торпедо», то прошло всего две игры. Понятно, что ребятам, которые вышли из ФНЛ, необходимо время, чтобы привыкнуть к скоростям», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» также в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».